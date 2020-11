Maltempo Calabria, Borrelli: “A Crotone situazione in miglioramento”

“A Crotone la situazione è in via di miglioramento“: lo ha dichiarato all’AGI il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

“Stiamo andando lì a fare un sopralluogo, ma io sono stato in costante contatto, in queste ore e nei giorni passati, con il centro di coordinamento e con i colleghi della Regione che hanno fatto un ottimo lavoro nel territorio“.

Borrelli, insieme al Ministro Francesco Boccia e al presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ha visitato l’ospedale da campo allestito dall’Esercito a Cosenza per l’emergenza Covid.

Continua a piovere su Crotone, per il terzo giorno consecutivo, ma le precipitazioni sono rientrate nella norma.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone ha raddoppiato i turni giornalieri, e sono giunte sul posto le colonne mobili dei pompieri di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Bari, Salerno, Catanzaro, Taranto, Lecce e Brindisi.

Al lavoro dieci squadre della Protezione civile, composte da oltre 40 volontari, dalla Campania e altre cinque squadre da Bari, Lecce e Brindisi, attrezzate con idrovore, per rimuovere l’acqua che ha invaso strade, magazzini, garage, negozi.