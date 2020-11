“Seguo con massima attenzione l’evolversi della situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi. Domani il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli sara’ a Crotone per una prima stima dei danni. Dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio e ai cittadini calabresi“. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.