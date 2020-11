Maltempo Calabria: fango e detriti sulla strada statale 106 “Jonica”, segnalati rallentamenti in 2 tratti

A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, gli uomini e i mezzi Anas e delle imprese incaricate, complessivamente 44 uomini e 34 mezzi, stanno lavorando ininterrottamente dalla prima mattinata di ieri per ripristinare le condizioni di transitabilità sulla strada statale 106 “Jonica” nel territorio provinciale di Crotone.

Al momento sono presenti dei rallentamenti dal km 226 (Isola di Caporizzuto KR) al km 277 (Cirò Marina KR) dove si stanno ultimando le operazioni di pulizia del piano viabile da fango e detriti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.