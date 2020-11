Maltempo Calabria, forti piogge a Rossano: crolla muro di recinzione, allagamenti [FOTO]

È violentissima, ma purtroppo solo all’inizio, la violenta ondata di maltempo che sta colpendo la fascia ionica calabrese, tra le province di Cosenza e Crotone. La città di Crotone è sott’acqua per l’alluvione delle scorse ore ma non smetterà di piovere nelle prossime ore.

Le piogge incessanti hanno provocato il crollo del muro di recinzione della chiesa bizantina di San Marco nel centro storico dell’area urbana di Rossano nel comune di Corigliano Rossano (vedi foto della gellery scorrevole in alto). La massa di detriti originata dal cedimento, ha investito in pieno un’utilitaria parcheggiata sotto il muro, danneggiandola. Danneggiata anche un’altra auto parcheggiata poco distante da dove e’ avvenuto il crollo. Viabilita’ interrotta a causa di una frana all’altezza del bivio di contrada Ferrante sulla strada provinciale 251 Caloveto – Bocchigliero. Lo rende noto il sindaco di Caloveto Umberto Mazza che aggiunge di essere in attesa dei mezzi necessari per mettere in sicurezza l’arteria. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed il personale del settore viabilita’ della Provincia di Cosenza.