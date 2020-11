Maltempo in Calabria e Sicilia: 81mm nella notte nel Messinese, temporali su Ragusano e Siracusano [DATI]

Dopo le forti piogge di ieri, che hanno determinato allagamenti e disagi nel Palermitano e nel Catanese, il maltempo si concentra anche oggi all’estremo Sud, quindi in Sicilia e sulla Calabria meridionale. Le piogge hanno continuato a colpire la Sicilia nella notte, mentre ora sono prevalentemente concentrate sul settore meridionale dell’isola, in particolare su Siracusano e Ragusano. Forti temporali in atto anche al largo della costa tirrenica del Reggino, mentre nella notte le piogge si sono concentrate soprattutto sul settore estremo della regione.

Nel corso della notte, forti piogge hanno colpito San Saba, comune sulla costa tirrenica, nel Messinese. Qui si registrano gli accumuli più ingenti: ben 81mm. Si registrano inoltre: 39mm ad Acitrezza, 34mm a Scaccioti, 26mm a Palmi, 24mm a Reggio Calabria.

Nelle ultime 24 ore, sono caduti complessivamente: 52mm a Catania, 44mm a Naso, 42mm a Termini Imerese, 40mm a Riposto, 39mm a Caronia Buzza, 29mm a Misilmeri, 25mm a Siracusa.

