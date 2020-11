Pubblichiamo il video di una tromba marina che si è verificata oggi pomeriggio a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria. La regione, e in particolare la parte ionica, è stata interessata già venerdì sera da un intenso maltempo con fenomeni estremi e allagamenti, in particolare nel crotonese. Il video, dalla Calabria, è stato inviato questa sera alla nostra redazione: