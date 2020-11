Maltempo Catania, violento nubifragio nella notte: decine di interventi di soccorso [FOTO]

Un violento nubifragio ha interessato nella notte la provincia di Catania: più di 50 gli interventi dei vigili del fuoco per soccorsi ad automobilisti bloccati sui mezzi, danni alle abitazioni e alberi abbattuti: lo hanno comunicato via Twitter i pompieri.

A Catania oggi si contano i danni: una tromba d’aria si è abbattuta sul lungomare della Plaia, spostandosi poi verso l’area dell’aeroporto. Decine di chiamate sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per danni alle abitazioni, tetti scoperchiati, alberi abbattuti e cartelli pubblicitari divelti.

Sono in corso interventi e verifiche, ma non risultano danni a persone.

A Giarre, in contrada Rovettazzo, per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti sono state evacuate da una palazzina di tre piani sei famiglie, in totale 21 persone, comprese due con disabilità.

