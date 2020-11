Maltempo, Ciclone-Bomba su Pantelleria: Calabria flagellata da piogge e vento, situazione critica al Sud. La diretta meteo

L’ondata di maltempo che da un paio di giorni sta colpendo l’Italia è arrivata nella notte anche al Sud: il ciclone s’è spostato sul Canale di Sicilia, e in questo momento si trova esattamente su Pantelleria, sferzata da forti venti e mareggiate. Il gradiente barico è molto importante, con oltre 30hPa di differenza in questo momento tra Trapani e Bologna: al Nord è tornato a splendere il sole con l’Anticiclone posizionato sull’Europa centrale, mentre al Sud infuriano piogge, temporali e venti impetuosi.

La situazione più critica è quella della Calabria e in modo particolare di Crotone, dove la città è letteralmente devastata dall’alluvione delle scorse ore. Da ieri sera in Calabria sono caduti 223mm di pioggia a Crotone, 210mm a Cirò Marina, 190mm a Crucoli, 186mm a Papanice, 136mm a Cutro, 134mm a San Nicola dell’Alto, 111mm a San Leonardo di Cutro, 109mm a Corigliano Calabro, 102mm a Cropalati, 93mm a Roseto Capo Spulico, 75mm ad Oriolo, 74mm ad Albidona, 66mm a Cerchiara di Calabria.

Piogge intense stanno interessando anche la Basilicata, dove dalla mezzanotte sono caduti 63mm a Marconia, 61mm a San Severino Lucano, 39mm a Pisticci, 38mm a Miglionico e Castronuovo di Sant’Andrea, 37mm a Nova Siri Marina, 35mm a Scanzano Jonico. Tra le Regioni più colpite dal maltempo c’è anche la Puglia, dove il maltempo sta colpendo in modo particolare il settore meridionale delle Murge con 66mm di pioggia a Cisternino, 63mm a Castellana Grotte, 62mm a Locorotondo, 60mm a Taranto, 56mm a Noci, 53mm a Fasano, 39mm a Casamassima, 38mm a Crispiano, 35mm a Monopoli, Valenzano e Francavilla Fontana, 33mm ad Acquaviva delle Fonti, 25mm a Bitritto.

Oltre alle piogge, c’è un forte vento di bora e grecale che ha superato i 100km/h in molte località, non solo sull’Appennino ma anche sulle coste. Stamattina a Napoli abbiamo avuto raffiche di 102km/h. Il forte vento sta interessando anche la Sardegna tirrenica dove sono in atto forti mareggiate. La tempesta marina più forte è però sul medio Adriatico, su Marche e Abruzzo dove c’è il mare vecchio della sfuriata di bora di ieri e si segnalano danni sui litorali.

Il vento continuerà a soffiare impetuoso da Nord/Est su gran parte del Sud per tutto il pomeriggio/sera di questo Sabato 21 Novembre, con raffiche superiori ai 100km/h in tutto il medio/basso Tirreno. Sulle coste settentrionali della Calabria picchi di oltre 120km/h:

Nelle prossime ore continuerà anche a piovere in modo incessante, soprattutto sulla Calabria jonica settentrionale e nella Provincia di Crotone, dove è ad alto rischio la partita di serie A Crotone-Lazio in programma allo stadio Ezio Scida della Città Pitagorica alle ore 15:00.

Massima attenzione. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: