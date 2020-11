Maltempo a Creta: alluvione devasta l’isola Greca ma i tennisti scendono ugualmente in campo per una partita incredibile [VIDEO]

Immagini incredibili da Creta: sull’isola greca si è abbattuto un nubifragio che ha causato conseguenze devastanti, spazzando via auto e villaggi in un fiume di fango. Da Creta arrivano anche però immagini che strappano un sorriso: due tennisti si sono sfidati in campo alla Lyttle Beach Tennis Academy: fin qui nulla di strano, se non fosse che il campo da tennis si è trasformato in una piscina a causa del temporale.

I due tennisti non si sono però arresi, hanno regolarmente effettuato il riscaldamento, nonostante l’acqua gli arrivasse alle ginocchia per poi iniziare la loro partita. Partita che è durata però poco più di qualche minuto: non è stato possibile portare a termine neanche un game a causa dell’acqua alta, che ovviamente impediva alla pallina di rimbalzare e al giudice di sedia di capire se finisse dentro o fuori dal campo.