Maltempo: crolla parte del cornicione di Porta Garibaldi a Catania

La pioggia battente della notte scorsa sarebbe la causa del distacco di una parte del cornicione della storica Porta Garibaldi, nell’omonima piazza di Catania. Sul posto e’ intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco ai quali non risultano danni a persone o cose. Come misura di sicurezza i pompieri hanno chiesto l’intervento della polizia locale e dell’ufficio di pubblica incolumita’ del Comune di Catania per la necessaria delimitazione dell’area perche’ potenzialmente interessata da eventuali ulteriori distacchi e per permettere piu’ accurate verifiche sulla struttura da parte di tecnici dell’Ente locale e della Soprintendenza ai beni Culturali.