Maltempo Crotone: Giunta comunale chiede lo stato di calamità

La Giunta comunale di Crotone ha deliberato la richiesta di stato di emergenza ed il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale in relazione agli eventi alluvionali verificatisi ieri ed oggi. “Sono gli strumenti fondamentali – afferma l’esecutivo in una nota – che danno impulso alla serie di misure che il Governo nazionale e la Regione Calabria dovranno mettere in campo per ristorare i terribili danni subiti da attivita’ e cittadini in relazione agli eventi alluvionali. Siamo certi che saremo affiancati con convinzione dai nostri rappresentanti in Parlamento, Elisabetta Barbuto, Margherita Corrado, Sergio Torromino e Nico Stumpo, ed in Consiglio regionale, Flora Sculco”.