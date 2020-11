Maltempo Crotone, atterraggio spaventoso per i giocatori della Lazio: vento forte e turbolenze spaventano Immobile e compagni [VIDEO]

Momenti di paura per i giocatori della Lazio. La squadra biancoceleste ha incontrato la bufera che si è abbattuta sulla Calabria durante il volo verso Crotone, dove ieri si è giocata Crotone-Lazio di Serie A. I giocatori hanno girato dei video dall’aereo nei quali si percepiscono forte vento e turbolenze, che hanno condizionato l’atterraggio dell’aereo. Immobile, che ieri ha segnato il primo gol della partita ha poi raccontato che tutta la squadra ha avuto paura: “Tutta la squadra sull’aereo era terrorizzata, tranne Tare e Parolo“.

Ma non finisce qui: la Lazio ha avuto problemi per quanto riguarda il viaggio di ritorno. A causa del maltempo la squadra biancoceleste si è dovuta trasferire a Lamezia da Crotone in pullman per prendere un volo che l’ha fatta arrivare a Fiumicino intorno a mezzanotte.