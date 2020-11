La forte pioggia che sta cadendo su Palermo ha reso necessaria, per la presenza di acqua, la chiusura della corsia laterale di viale Regione Siciliana, in direzione Messina, all’altezza del sottopasso di viale Lazio. Sul posto si trovano le pattuglie della polizia municipale. Al momento non ci sono altre situazioni critiche lungo la circonvallazione ma la Protezione civile ha invitato i cittadini “a procedere con prudenza“.