Maltempo, prima vera giornata autunnale del mese di novembre: forti piogge al Centro, oltre 70mm sui Castelli Romani, crolla albero a Roma [DATI]

Forti temporali stanno colpendo il Centro-Sud, in maniera più intensa su Marche, Abruzzo e parti del Lazio. È la prima vera giornata autunnale del mese di novembre, che per tutta la prima parte è stato dominato dal caldo e dall’alta pressione. Non stupisce, dunque, se ieri in tantissimi erano in spiaggia a prendere il sole approfittando del caldo e del bel tempo, mentre oggi torna la pioggia per condizioni più consone al periodo dell’anno.

Particolarmente colpito dalle piogge oggi è il Lazio, dove si registrano gli accumuli più importanti, con picchi di 70mm sui Castelli Romani. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 18:50, segnaliamo: 76mm a Ronciglione, 69mm a Lariano, 61mm a Montecalvo in Foglia, 55mm a San Lorenzo Nuovo, 45mm a Cave, Caprarola, Montefelcino, 36mm a Cascina, 35mm a Senigallia, Castiglione del Genovesi.

A causa del maltempo un albero è caduto in zona Parioli a Roma, colpendo alcune auto che si trovavano parcheggiate sul posto. “Questa la Roma che abbiamo oggi: dopo anni di mancata o scarsa manutenzione i risultati sono drammatici con alberature che crollano sulla carreggiata come appena accaduto ai Parioli“. Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni, consigliere Fratelli d’Italia di Roma Capitale. “Solo per un caso si è evitata la tragedia. Ho chiesto un monitoraggio immediato per verificare lo stato di salute delle alberature di tutto il quadrante. Occorre procedere dando priorita’ assoluta alla sicurezza dei cittadini e alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo”, conclude.

Il maltempo si intensificherà con piogge e temporali al Sud domani, mentre sulle regioni del Centro soffieranno forti venti.

