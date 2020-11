Maltempo incessante in Calabria: situazione ancora critica a Crotone, crolla ponte a Melissa [FOTO]

Il maltempo continua a provocare gravi danni e disagi in Calabria: la situazione è ancora critica nel Crotonese.

In località Melissa, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Al momento non risultano persone coinvolte nel crollo.

La Calabria è sferzata da piogge torrenziali ormai da venerdì: anche per la giornata di oggi è in vigore l’allerta rossa nella regione. La zona più colpita è quella che si affaccia sul Mar Ionio.

