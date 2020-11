Maltempo, forti mareggiate sull’Adriatico e in Sardegna: una densa schiuma ricopre i litorali per un effetto “nevicata” [FOTO e VIDEO]

Da Venezia a Civitanova Marche passando per Pesaro, le spiagge della costa adriatica sono state coperte dalla schiuma prodotta dal mare, sferzato dai forti venti che stanno colpendo l’Italia. La schiuma, portata dalle forti mareggiate in atto, ha invaso anche il lungomare delle località costiere, con effetto ‘nevicata‘, compresi alcuni fiocchi mossi dal vento.

Stessa situazione anche in Sardegna, con una densa schiuma giunta sulla terraferma a causa del forte vento a Golfo Aranci. Nella gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini più belle dei fenomeni in atto.

L’acqua marina contiene sali disciolti, proteine, grassi, alghe morte, detergenti e altri inquinanti, oltre a detriti di materia organica e artificiale. Quando l’oceano viene agitato in maniera violenta dal vento e dalle onde, si forma la schiuma marina. La fioritura delle alghe è una delle fonti più comuni della formazione di spessi strati di schiuma marina. La maggior parte della schiuma marina non è pericolosa per gli esseri umani ed è spesso un indicatore di un ecosistema oceanico produttivo. Ma quando grandi fioriture algali pericolose si deteriorano vicino alla costa, esiste il potenziale per effetti sulla salute umana e sull’ambiente.