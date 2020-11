Maltempo, forti mareggiate sulle coste adriatiche dell’Emilia Romagna: raffiche di Bora vicine a 100km/h [FOTO e VIDEO]

Una perturbazione sta investendo l’Italia oggi, 20 novembre, portando un assaggio di inverno molto precoce in questo novembre dominato dall’anticiclone. L’Appennino si è risvegliato sotto la neve che, scesa fino a bassa quota, sta regalando scorci di paesaggi invernali. Questa perturbazione, che sarà responsabile anche di forti piogge al Centro Italia, in estensione al Sud nel pomeriggio, porta anche forti venti di Bora.

Le raffiche hanno sfiorato i 100km/h sulla costa adriatica dell’Emilia Romagna. A Rimini è in atto una intensa mareggiata. Stessa situazione a Cesenatico, dove il mare ha invaso la terraferma al porto (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Le raffiche di Bora lungo la costa sono comprese tra i 75km/h e i 95km/h.

