Maltempo, arriva la neve sulle Alpi cuneesi: scenario da fiaba in una Limone Piemonte imbiancata [FOTO e VIDEO]

Neve in quota sulle Alpi in provincia di Cuneo nella notte appena trascorsa. Si registrano 10-15 centimetri al suolo nelle stazioni sciistiche da Limone a Frabosa Nevoso, ma sono state imbiancate in tutte le vallate, dal Saluzzese al Monregalese (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Bellissime, in particolare, le immagini che arrivano da Limone Piemonte: il paesaggio imbiancato offre uno scenario da fiaba (vedi video in fondo all’articolo). Spolverata di neve anche a Sestriere.

Oggi, sabato 28 novembre, sono precipitazioni modeste che potrebbero anche trasformarsi in pioggia.