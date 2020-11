Maltempo, prima neve sulla Liguria centro-orientale: imbiancate Val d’Aveto e Antola [FOTO]

La prima vera ondata di freddo dell’autunno 2020 ha portato la neve sull’Appennino fino a bassa quota e anche la prima neve stagionale sulla Liguria centro-orientale. Registrati -3.4°C di minima sul Monte Bue. Precipitazioni nevose, e non nevicate vere e proprie, si sono registrate sui versanti padani dell’Appennino di Levante. Imbiancato il prato della Cipolla e il prato delle Casermette del Penna in Val d’Aveto. Prima neve anche per l’Antola.

Nella notte sono attese gelate sopra i 1000 metri e non sono escluse altre precipitazioni nevose tra centro e levante. Parentesi di bel tempo tra sabato pomeriggio e domenica mattina, scrive Arpal, ma dal pomeriggio di nuovo piogge e rovesci sparsi.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: