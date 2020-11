Capracotta (Isernia) si e’ svegliata con 10 centimetri di neve e temperature molto basse anche rispetto alla media stagionale (vedi foto della gallery scorrevole in alto). La nevicata di novembre nella cittadina molisana a 1421 metri di quota ha scombussolato i piani degli abitanti che, per questa mattina, avevano organizzato tutto per l’allestimento del presepe in piazza e degli addobbi di Natale. L’evento e’ quindi rinviato.

Neve anche sulle Mainarde e freddo in tutta la provincia di Isernia.