Maltempo Palermo, automobilista travolto dall’acqua: soccorso dai residenti

Momenti di terrore per un automobilista nel Palermitano: l’uomo si trovava a bordo della sua auto quando è stato travolto dall’acqua nella strada che va verso il fiume Oreto, a Palermo, completamente allagata a causa del forte acquazzone che si è abbattuto violentemente sulla città siciliana. L’uomo è stato soccorso dai residenti e presto sono anche intervenuti i vigili del fuoco. La zona critica a Palermo al momento resta quella di via Imera e via Colonna Rotta. La polizia municipale presidia i sottopassaggi in viale Regione Siciliana.