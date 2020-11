Maltempo, paura nel Catanese: massi si staccano da costone roccioso ad Acireale [FOTO]

Paura oggi ad Acireale, nel Catanese, dove, poco dopo mezzogiorno, alcuni massi di varie dimensioni si sono staccati dalla ‘Timpa’ e sono caduti lungo via Tocco, a ridosso dell’abitato di Santa Maria la scala, nella stessa zona già ‘teatro’ di episodi analoghi. Sul luogo del crollo sono intervenuti tempestivamente il sindaco, Stefano Alì, l’assessore alla Protezione civile, Salvo Grasso, il dirigente dello stesso settore, Giuseppe Torrisi, il geologo Giuseppe Filetti, in rappresentanza del Genio civile, nonché i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

A causare il crollo sono state le infiltrazioni di acqua piovana all’interno del costone lavico che sovrasta la frazione di Santa Maria la scala. Il sindaco Alì, con un’ordinanza, disporrà lo sgombero di alcuni immobili a ridosso della zona lungo la quale si è verificato il cedimento. Con l’ausilio degli esperti si procederà a verificare la stabilità dei massi che, al termine della caduta, sono andati a posizionarsi nei pressi di alcune abitazioni.