Maltempo, forti piogge Sicilia: punte di 92mm nel Palermitano, allagamenti e auto bloccate dall’acqua nel Catanese [FOTO e VIDEO]

Piogge intense hanno colpito oggi la Sicilia, dal Palermitano al Catanese, dove si registrano allagamenti. Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle ore 18:45, segnaliamo: 92mm a Termini Imerese, 82mm a Nicolosi, 73mm a Mascalucia, 59mm a San Giovanni La Punta, 50mm a Catania.

A Termini Imerese, si registrano strade allagate, auto impantanate e abitazioni e magazzini invasi dall’acqua (vedi video in fondo all’articolo). Il centralino dei vigili del fuoco è’ stato preso d’assalto. Al momento sono più di 40 gli interventi che devono eseguire i pompieri. La zona più colpita è la parte bassa della cittadina, la via Libertà e la via Salemi Oddo. In alcune zone del paese è andata via la corrente elettrica.

I forti temporali che hanno colpito la Sicilia orientale e in particolare il Catanese hanno costretto i vigili del fuoco ad eseguire interventi prevalentemente per soccorrere automobilisti intrappolati dall’acqua nelle loro auto in panne, per allagamenti in locali al piano terra e seminterrati e per strade allagate. Sono oltre 40 al momento gli interventi di soccorso portati a termine nella provincia etnea dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catania. Una ventina quelli in corso e in attesa di essere espletati.

Al momento le aree più colpite sono quelle a sud della città: la zona dell’aeroporto, di San Giuseppe la Rena e del Villaggio San Maria Goretti. Nel pomeriggio, sono state interessate maggiormente Paternò e Motta S. Anastasia.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: