Maltempo, notte di pioggia torrenziale sulla Calabria jonica: nubifragi in Provincia di Crotone [LIVE]

La tempesta è iniziata. Diluvia da un paio d’ore in modo torrenziale sulla Calabria jonica e soprattutto in Provincia di Crotone, che nella giornata di Sabato sarà flagellata dal maltempo. Nella serata di Venerdì, fino alla mezzanotte, erano già caduti in poco più di due ore ben 84mm di pioggia a Cirò Marina, 46mm a Cropani, 45mm a Botricello, 44mm a San Mauro Marchesato, 41mm a Cutro, 40mm a Papanice, 32mm a Roccabernarda, 29mm a San Nicola dell’Alto, 17mm a Crotone città.

Forte pioggia anche su tutta l’area del Pollino e in modo particolare sul versante orientale dove si registrano 38mm a Cerchiara di Calabria e 36mm ad Albidona, e nella piana di Gioia Tauro con 18mm a Palmi e 13mm a Cittanova. C’è grande preoccupazione per il maltempo che si abbatterà nel weekend sulla Calabria jonica, dal Pollino all’Aspromonte. La pioggia torrenziale non cesserà prima del pomeriggio di lunedì e, dopo un lungo periodo di siccità, cadrà in 66 ore tutta la pioggia che di solito viene giù in tutta la stagione autunnale, con picchi di oltre 250-300mm che potrebbero determinare gravi conseguenze in termini di dissesto idrogeologico. La protezione civile ha già lanciato l’allarme rosso. A rischio anche Crotone-Lazio in programma per le 15:00 di oggi pomeriggio nella città pitagorica come anticipo dell’8ª giornata di serie A.

