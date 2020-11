Maltempo Roma: numerosi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e danni

A causa dell’ondata di maltempo di ieri, sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma per rimuovere rami di alberi, danni d’acqua e prosciugamenti in città e provincia.

Inoltre, nella tarda serata di ieri, nei pressi della caserma dell’Aeronautica Militare di Bracciano, in Via Circumlacuale, la Squadra 25A di Bracciano e Il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico sono intervenute per un’incendio nei pressi di un serbatoio di gas: il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero nelle strutture adiacenti.