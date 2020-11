Maltempo Sardegna: a Cagliari chiusi parchi, cimiteri e impianti sportivi

In considerazione della situazione meteo, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura per oggi, domenica 29 novembre, dei parchi cittadini, dei cimiteri e degli impianti sportivi. Disposta anche la chiusura al pubblico della piscina di Terramaini.

“Se in seguito all’evolversi delle condizioni meteo dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo, il provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta rossa,” ha precisato il primo cittadino.