Maltempo Sardegna, migliora la situazione a Galtellì: possibile rientro degli evacuati in tarda serata

A Galtelli‘, nella bassa Baronia, si aspetta di verificare il ritorno in sicurezza della diga di “Preda ‘e Othoni”, prima di fare rientrare le famiglie fatte evacuare dalle case. “La situazione va verso un miglioramento – dice il sindaco Giovanni Santo Porcu – con lo spostamento delle piogge a monte. Altra cosa che riduce la preoccupazione il fatto che la perturbazione si stia spostando verso la Gallura“. Il sindaco sin dal pomeriggio ha fatto sfollare le famiglie residenti nelle aree limitrofe al fiume Cedrino, che si e’ ingrossato con il procedere delle precipitazioni, iniziate durante la notte. L’altro timore appunto l’aumento del livello nell’invaso, sempre sul Cedrino, di “Perda ‘e Othoni”, nel territorio al confine con l’agro di Dorgali. La diga e’ stata aperta cosi’ da eliminare una parte dei metri cubi invasati: “Dai dati emersi in queste ore nel confronto con prefettura, protezione civile e assessorato regionale dell’Ambiente – spiega ancora il sindaco Porcu – i livelli sono in calo. Spero che gia’ dalla tarda serata sia possibile fare rientrate nelle proprie abitazioni i concittadini evacuati”.