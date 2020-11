Maltempo Sardegna: Coldiretti piange un socio morto per l’alluvione a Bitti, aveva 55 anni

Era un socio Coldiretti l’allevatore morto oggi a causa del Maltempo a Bitti. Ilario Giuseppe Mannu, aveva 55 anni e allevava ovini e bovini. “Una notizia drammatica che ci ha scosso – dicono il presidente e il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis e Alessandro Serra – siamo vicini insieme a tutti i nostri soci alla sua famiglia del nostro socio e a quelle delle altre vittime di Bitti. Una giornata tragica per la Sardegna e per Bitti in particolare, ma anche per il mondo agricolo che in queste ore sta vivendo momenti difficili”.

Da un primissimo, e purtroppo solo parziale aggiornamento, si contano, anche diversi e importanti danni alle aziende agricole. Ci sono molto allevatori isolati, oltre a Bitti in tutto il territorio circostante fino a Dorgali, a causa di ponti e strade cancellati dalla furia dell’acqua. Altri stanno lavorando in condizioni a dir poco precarie senza corrente elettrica e stanno cercando di mettere in salvo animali e azienda. Danni si registrano in tutti i settori, oltre quello zootecnico anche in quello agricolo con allagamenti di campi e strutture e mezzi agricoli. Senza contare i grossi disagi causati dalla viabilita’ che rendono difficile ed in alcuni casi impossibile raggiungere le aziende agricole. “Siamo in costante contatto con i nostri soci – racconta il presidente Leonardo Salis -. Purtroppo siamo ancora in piena allerta, pertanto e’ il momento di tenere duro e di avere la massima cautela. Come Coldiretti oltre la solidarieta’ siamo vicini e pronti a dare il nostro aiuto”.