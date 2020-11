Prosegue il maltempo Sardegna: Protezione Civile in stato di massima allerta, “non uscite di casa”

Il Centro operativo comunale di Nuoro è stato convocato nel pomeriggio dall’assessore alla Protezione civile Valeria Romagna per fare il punto della situazione sullo stato di allerta per il maltempo che ha colpito e sta colpendo anche in queste ore gran parte del Nuorese. Al momento la situazione a Nuoro è sotto controllo e non si segnalano particolari disagi, se non piccoli allagamenti che però non costituiscono pericolo per la popolazione.

Le squadre comunali e i volontari di Protezione civile sono comunque in stato di massima allerta e pronti a intervenire qualora ce ne fosse necessità. L’invito alla popolazione è di non mettersi in viaggio e di non uscire di casa se non strettamente necessario. Così come fatto dal sindaco Andrea Soddu, il Coc ha espresso vicinanza a tutte le comunità della Sardegna che sono state duramente colpite dal maltempo, in particolare quella di Bitti che purtroppo piange anche tre vittime, e si è messo a disposizione per portare ogni tipo di supporto. I

l Coc, nel ringraziare tutti i nuoresi che in questo momento si stanno mettendo a disposizione per soccorrere e portare aiuto nei paesi in difficoltà, comunica che al momento, considerata anche la situazione di alta pericolosità, non c’è necessità di volontari che probabilmente serviranno invece nei prossimi giorni quando sarà il momento di fare una stima dei danni e dare una mano d’aiuto per sgomberare le strade dai detriti. Ogni azione sarà comunque preventivamente concordata con i sindaci delle comunità interessate.