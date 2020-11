Maltempo: vento a 100 km nel Nuorese, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Il forte vento di grecale che imperversa dalle prime ore di stamattina in vari paesi del Nuorese, superando anche i 100 km orari, ha portato a decine di interventi dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro. Alberi abbattuti al suolo, pali elettrici e telefonici inclinati, insegne e comignoli divelti, grondaie e coperture spazzate via dal forte grecale. A Pozzomaggiore la squadra di Macomer i pompieri sono intervenuti nel maneggio in seguito del distacco della copertura. Altri interventi a Nuoro in via Trieste per la rimozione dei cornicioni e profili architettonici, pericolanti. Non si segnalano fortunatamente danni a persone.