Maltempo, forte vento in Toscana: raffica di 212km/h sul Passo delle Radici, alberi abbattuti a Prato [VIDEO]

Forti venti di Bora e Grecale stanno colpendo il Centro-Nord, provocando forti mareggiate sulle coste adriatiche e anche notevoli disagi nell’entroterra. Come in Toscana, in particolare sul settore settentrionale, dove si registrano raffiche di oltre 200km/h. Tra i dati più rilevanti segnaliamo: 212km/h a Passo delle Radici (1.500m s.l.m.), 137km/h a Pizzorne, 128km/h a Giogo, 123km/h a Montecchio, 119km/h a Pistoia, 108km/h a Loro Ciuffenna, 90km/h a Montecatini Terme, 84km/h a Cantagallo, 72km/h a Firenze, 69km/h a Grosseto, 63km/h a Prato.

Proprio a Prato, si stanno registrando dei danni a causa dei forti venti, con alberi abbattuti (vedi foto in alto e video in fondo all’articolo).

Nelle prossime ore, la tempesta di Bora si abbatterà anche su Lazio e Campania, oltre che in Sardegna, con raffiche di oltre 120km/h sulle principali città nella sera-notte. Nelle grandi città dell’area, come Roma e Napoli, ma anche Caserta, Salerno e Frosinone, si potranno registrare dei danni a causa del forte vento.