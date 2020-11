Morte Maradona, chiesta la riesumazione del cadavere: “è mio padre”

Continua ad esserci del mistero attorno alla morte di Diego Armando Maradona, deceduto per un’insufficienza cardiaca il 25 novembre, mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’intervento al cervello a cui si è sottoposto ad inizio mese. Si discute molto sulle dinamiche, ma adesso a lasciare senza parole è l’intervento di un presunto figlio dell’ex Pibe de Oro.

Santiago Lara, un argentino di 19 anni residente a La Plata, ha infatti presentato tramite i suoi legali una richiesta alla giustizia di disporre la riesumazione del cadavere di Diego Maradona “per poter prelevare un campione di Dna che potrebbe provare che lui e’ mio padre“. Il ragazzo, figlio della modella Natalia Gara, morta di cancro a 23 anni, ha precisato che l’istanza è stata presentata una settimana fa e con questa chiedeva anche di evitare la cremazione dei rest dell’ex stella del calcio in modo da “preservare la possibilità di giungere alla verità“. Il gesto di Santiago scaturisce dalla confessione fatta dalla madre al suo compagno quando era sul punto di morire per un tumore ai polmoni con la quale rivelava che Santiago “era figlio di Maradona”, col quale aveva avuto una breve storia. “Non ho rivendicazioni finanziarie da fare, ma ho il diritto di sapere se veramente il ‘Diez’ e’ mio padre“, ha concluso Santiago. Potrebbe quindi aumentare il numero di figli di Maradona, che ne ha riconosciuti 5, mentre per altri tre è in corso un processo di certificazione.