Maradona compare nel cielo dell’Argentina durante la notte, la gente grida al miracolo [VIDEO]

Maradona è morto il 25 novembre a seguito di un’insufficienza cardiaca mentre si trovava nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza a seguito dell’operazione al cervello a cui si era dovuto sottoporre ad inizio mese. Omaggiato in tutto il mondo, il Pibe de Oro è riuscito a lasciare senza parole i suoi fan argentini con una ‘apparizione’ in cielo. Sta facendo il giro del web un video nel quale, con uno zoom sulle nuvole, è possibile intravedere la figura di Maradona, di spalle. Sarà difficile riuscire a vederla a primo impatto, ma dopo aver visto la ‘spiegazione’ sarà impossibile non vedere più Maradona nel video diventato virale. Anche una strana colorazione celeste, proprio su quella che dovrebbe essere la maglia di Maradona, rende tutto più incredibile. Un’illusione ottica da brividi, che fa urlare al miracolo tutti gli argentini.