Maradona, si fanno scattare le foto col cadavere e le pubblicano sui social: Argentina sotto shock

“#DiegoMolina è stato licenziato dalla sua posizione all’impresa di pompe funebri per aver scattato queste foto con il corpo di #Maradona“. Con queste poche parole un tweet che sta facendo il giro del mondo mostra le foto scioccanti di alcune persone mentre si fanno fotografare vicino al corpo di Diego Armando Maradona, come se fosse un trofeo. Uno dei tre uomini in questione è un dipendente della pompe funebri, che è stato licenziato seduta stante anche per il gesto fatto al momento dello scatto.

L’Argentina è indignata e affranta per quanto accaduto. Nell’immagine del dipendente delle pompe funebri, in particolare, circolata su WhatsApp e diffusa da Minuto Rioja, si vede l’uomo che tiene una mano sulla testa del Pibe de Oro e, con l’altra, fa il gesto del pollice alzato guardando con aria afflitta l’obiettivo. “Diego Molina è la canaglia che si è fatta una foto con il feretro di Diego Maradona“, ha scritto l’avvocato di Maradona su Twitter. “Per la memoria del mio amico non avrò riposo finché non avrà pagato per questa aberrazione“, ha aggiunto.

L’impresa di pompe funebri, dopo aver licenziato l’uomo, ha inoltre l’ex moglie di Maradona, Claudia Villafañe, per porgerle le proprie scuse.