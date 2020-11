Maradona, Napoli omaggia il suo campione: in migliaia fuori dallo stadio e a Piazza Plebiscito, cori e fumogeni per celebrare “El Pibe de Oro” [FOTO e VIDEO]

La città di Napoli omaggia il suo grande campione Diego Armando Maradona, scomparso improvvisamente ieri all’età di 60 anni. Un corteo di migliaia di ultras napoletani si e’ mosso da Piazza Municipio ed e’ giunto nella vicina Piazza del Plebiscito. I tifosi cantano ‘Un Maradona, c’e’ solo un Maradona”. Al loro ingresso in Piazza Plebiscito gli ultras hanno acceso decine di fumogeni rossi illuminando tutta la piazza. Incredibili le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video in fondo.

I tifosi si sono fermati davanti all’ingresso principale di Palazzo Reale dove e’ stata posizionata una grande immagine di Maradona. Tutto il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola illuminato dai bengala rossi. I tifosi hanno osservato un minuto di silenzio seguito dal suono di una tromba che ha eseguito “Il silenzio”. Poi e’ stato scoperto un lunghissimo striscione che prende tutta la facciata di Palazzo Reale: “La tua scomparsa un colpo al petto e un dolore al cuore Napoli ti giura eterno amore”.