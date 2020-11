Maradona operato al cervello, il medico impressionato: “stupiti di come sta guarendo”

Un coagulo di sangue ha costretto i medici ad operare Diego Armando Maradona al cervello. Ricoverato in una clinica privata di Buenos Aires, il 60enne ex calciatore argentino per motivi non gravi, è stato necessario un intervento d’urgenza. Ancora convalescente, Maradona sta rispondendo bene all’operazione e sta recuperando velocemente.

“L’ho appena visto, e’ di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo“, ha affermato il suo medico, Leopoldo Luque. “Dobbiamo essere cauti perche’ siamo ancora nel periodo post-operatorio. Ma e’ chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perche’ e’ ancora molto presto. Ma la ripresa e’ ottima“, ha continuato.

La figlia Dalma ha detto di avergli fatto visita dopo l’operazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni. “Voglio solo ringraziare tutti per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, per mia sorella e per me, grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui“, ha twittato.