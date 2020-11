Maradona resta in ospedale, “lo vediamo migliorare”

Operato martedì scorso per rimuovere un ematoma subdurale alla testa, Diego Armando Maradona dovrebbe restare nell’ospedale di Olivos, almeno fino a lunedì prossimo: lo ha confermato il medico personale del campione argentino, Leopoldo Luque.

“Siamo certi che Diego rimarrà qui fino a lunedì“, ha spiegato il dottor Luque. “Quando un paziente è affetto da sindrome da astinenza, lo trattiamo, non lo lasciamo andare. Diego non era necessariamente d’accordo ma abbiamo insistito, ora lo vediamo migliorare. L’idea ora è che rimanga in ospedale fino a quando non completa il processo, che varia da paziente a paziente“.

Il campione del mondo era stato ricoverato lunedì scorso a La Plata, 60 km a sud di Buenos Aires, a causa di anemia e disidratazione: gli esami hanno rivelato la presenza di un ematoma subdurale che ha determinato il trasferimento immediato nella clinica privata Olivos e all’intervento.