Coronavirus, arriva Your Mask: la prima mascherina trasparente certificata con filtro intercambiabile [GALLERY]

Ergonomica, trasparente, certificata, riutilizzabile all’infinito, si chiama Your Mask ed è una mascherina per la filtrazione di polveri, tossine, smog, virus e batteri.

Nata dal genio e dall’imprenditoria marchigiana di Italica Tech, Retail Modeling, Omada e Sace Components, Your Mask ha l’obiettivo di essere il punto di riferimento per aziende e privati che si vogliono muovere in totale sicurezza e spensieratezza.

Il corpo maschera, completamente trasparente per permettere il riconoscimento facciale e la lettura del labiale, è in morbido materiale tecnico asettico, senza componenti in lattice e risponde a stringenti canoni di sostenibilità ed economia circolare. Infatti, il materiale di cui è composto, oltre a essere 100% riciclabile, è riutilizzabile all’infinito essendo facilmente sterilizzabile sia a caldo che a freddo e lavabile anche in lavastoviglie.

La guarnizione, in materiale certificato per uso medicale, garantisce estremo comfort perché aderisce perfettamente alla pelle senza irritarla e gli elastici sono regolabili. Il filtro monouso in TNT stratificato è idrorepellente e permette un’altissima traspirabilità e filtrazione.

“Utilizzare le mascherine con filtro intercambiabile è la scelta al momento più sostenibile e sicura. Il filtro, non essendo direttamente a contatto con la bocca, impedisce l’inalazione di microorganismi e sostanze dannose per il nostro corpo”. Afferma Sergio Lupi – Direttore Marketing & Sviluppo Retail Modeling. “Le mascherine chirurgiche che siamo soliti utilizzare in questo periodo andrebbero sostituite ogni 4 ore, una prassi questa, che rischia di essere fuori controllo sotto il profilo dell’impatto ambientale, considerando il problema impellente dello smaltimento di milioni di mascherine monouso disperse nell’ecosistema. Mossi da queste due grandissime motivazioni, la sicurezza e la sostenibilità, abbiamo pensato a Your Mask. Il funzionamento è molto semplice, il filtro, collocato a debita distanza dalla bocca permette la filtrazione di polveri e particelle e, allo stesso tempo, impedisce la re-inalazione dell’aria espulsa dalla bocca. In più, la trasparenza consente di riconoscere il volto, leggere il labiale e permette anche di cogliere un sorriso in tempi così duri”.

Your Mask è disponibile in 5 colorazioni differenti (bianco, nero, azzurro, verde e tortora). YourMask è acquistabile sul sito http://www.remodevolution.com/ a € 7.50. È un dispositivo medico Classe I, tipo II. Iscrizione al Ministero della salute, visibile sul portale NSIS. Prodotto conforme normativa CE EN 14683:2019+AC:2019.