Max Biaggi a velocità supersoniche: superati i 400 km orari con una moto elettrica in Francia

Max Biaggi da record: a 49 anni suonati l’ex pilota romano ha vissuto un’esperienza da urlo. Biaggi ha raggiunto la velocità di 408 km orari con una moto elettrica.

“Le sensazioni che ho vissuto sono state un po’ diverse da quelle che mi hanno accompagnato per gran parte della mia vita. L’assenza dei classici rumori, la presenza di un motore elettrico, dall’erogazione completamente diversa rispetto ad un motore termico e la mancanza della competizione con gli altri piloti, hanno rappresentato le differenze più facilmente percepibili. Ma la vera novità è stata l’elevata velocità a cui mi sono avvicinato. Io non ho mai toccato i 400 km/h e credetemi intorno a queste velocità cambia completamente la prospettiva dello spazio che ci circonda. Diventano determinanti gli effetti aerodinamici l’aria è un muro praticamente impenetrabile e cominci a combattere con delle forze fino a quel momento poco note. Rimanere aggrappato alla moto, mentre cerco di raggiungere velocità inimmaginabili, è stata una sfida nuova per me”, ha raccontato Biaggi. .

Biaggi ha sfrecciato a bordo della moto elettrica Voxan sull’aviosuperficie di Chateuroux, in Francia, infrangendo tanti primati e toccando velocità da capogiro. Biaggi e Voxan però non si accontentano: il prossimo anno voleranno i Bolivia per raggiungere nuovi limiti velocistici.