Con la sconfitta alle elezioni Trump perde anche la moglie: Melania pronta al divorzio?

Donald Trump è stato sconfitto da Joe Biden, che sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Una sconfitta pesantissima per Trump, che potrebbe segnare anche la fine del suo matrimonio. Secondi alcuni rumors, infatti, Melania Trump sarebbe pronta a dire addio al marito: è quindi pronta per il divorzio?

“Melania sta contando i minuti dall’uscita del marito dalla Casa Bianca così da poter divorziare. Se Melania lo facesse mentre è ancora in carica, lui troverebbe un modo di punirla”, ha affermato l’ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman, autrice del libro “Unhinged”, che svela proprio i retroscena sul matrimonio della coppia.

Non mancano però le smentite: “Non stanno divorziando. Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”, ha dichiarato invece Stephanie Winston Wolkoff, ex amica intima di Melania.