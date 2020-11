Coronavirus, il racconto di Melissa Satta: “ho perso 3 chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno”

Melissa Satta ha annunciato ieri sui suoi profili social di aver avuto il coronavirus: l’ex velina ed il figlio Maddox sono risultati positivi al Covid-19 e mentre il piccolo di casa non ha manifestato sintomi, la bella modella ha avuto a che fare invece con febbre, tosse e dolori.

“Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi lunedì notte la febbre è salita a 39. Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono“, ha raccontato al Corriere la Satta, contagiata ad una cena da un’amica. “Ci sentivamo tranquille, eravamo tra di noi, con i nostri figli, certe che non stavamo correndo alcun rischio“, ma poi la mamma della migliore amica di Maddox ha accusato i primi sintomi e si è sottoposta al tampone, risultato positivo.

Salvo invece Boateng, marito della Satta, che è risultato negativo al tampone ed è quindi stato a distanza dal resto della famiglia: “Appena ho scoperto di essere positiva mi sono isolata in camera mia, ma Maddox non riusciva ad accettarlo e mi diceva ‘Mamma voglio anch’io il Covid, non voglio stare lontano da te”. Quando ho avuto il risultato non ho potuto fare a meno di pensare come il termine ‘negativo’ per una volta abbia avuto un significato così bello. Non è una banale influenza. Ho perso tre chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno“.