I più bei mercatini di Natale in Austria

Tra le più sentite tradizioni delle festività natalizie per il popolo austriaco vi sono quelle dei mercatini di Natale in Austria, che vivono di una solida storia e di un’offerta ricca e diversificata in grado di attirare visitatori da tutti i luoghi d’Europa e del mondo.

Tuttavia, non molti sanno che i mercatini di Natale in Austria sono dedicati soprattutto alla popolazione locale; qui infatti i bambini possono giovare dell’atmosfera da fiaba che essi offrono, i giovani possono ritrovarsi e scaldarsi la sera con le bevande calde e i più adulti riunirsi in cori e gruppi musicali per rinnovare la tradizione canora austriaca.

Mercatini di Natale a Salisburgo

Il mercatino di natale storico salisburghese è quello del Bambino Gesù, che si svolge nelle piazze di Domplatz e Residenzplatz, ma anche quello allestito durante i fine settimana nella fortezza di Hellbrunn che si affaccia sulla città illuminata a festa.

Il mercato che si tiene nella piazza del Duomo è il più antico, risale infatti al 1491, quando era un semplice mercato delle pulci. Oggi, i visitatori possono trovare oggetti di artigianato artistico, giocattoli, idee per i regali di Natale e la possibilità di assaporare le delizie gastronomiche della regione.

Ricco è anche il panorama di manifestazioni ed esibizioni di cori e di danze folkloristiche, così come notevoli sono le mostre di presepi che si possono apprezzare per le vie laterali. Ogni sabato dell’Avvento, poi, i gruppi di suonatori di fiati eseguono melodie natalizie dai tre campanili della piazza.

Il castello di Hellbrunn viene illuminato a festa e per arrivare nel cortile interno della residenza estiva degli arcivescovi che ospita centinaia di alberi decorati, si percorre un sentiero illuminato da fiaccole.

Tra gli eventi culturali più attesi della stagione invernale vi sono i concerti di San Silvestro, ma chi si ferma a Salisburgo anche a gennaio ha la possibilità di assistere alla settimana mozartiana internazionale.

I mercatini di Natale di Innsbruck

Tra i più antichi mercatini di Natale in Austria un posto di primo piano è riservato a quello di Innsbruck che si svolge proprio davanti al cinquecentesco Tettuccio d’oro che è il simbolo della città.

I mercatini si snodano tra i sette quartieri più antichi della città e restano aperti dalle 11 del mattino fino alle 9 della sera, qui oltre a fare spese tra gli stand c’è anche la possibilità di ascoltare la banda dei “fiati della torre” che ripropongono ogni anno il repertorio musicale natalizio.

Il programma collaterale appare particolarmente vario e per i bambini sono previste numerose attività, come: spettacoli per bambini, cavalcate di pony e la possibilità di giocare con gli animali della fattoria.

La tradizione culturale della città, prevede le emozionanti processioni dei Perchten. Questi sono demoni benevoli e non maligni le cui maschere sono più grottesche che spaventose e proprio per questo le loro sfilate sono accolte con entusiasmo e goliardia dagli astanti.

Vienna e i mercatini natalizi più antichi dell’Austria

Da ben sette secoli i mercatini di Natale in Austria trovano una delle massime espressioni nel Wiener Christkindlmark, il mercato viennese del Gesù Bambino. Già nel 1296 l’imperatore austriaco aveva concesso l’autorizzazione a trasformare la piazza in un mercato pieno di luci e colori. Ogni anno da allora, quella che è l’attuale piazza del municipio si trasforma grazie alle 150 bancarelle che spongono tutta la magia del Natale.

Davanti al castello di Schonbrunn viene allestito il Mercatino della Cultura e di Natale nella corte di Ehrenhof, che propone artigianato artistico, addobbi tradizionali, decorazioni in vetro e bigiotteria fatta a mano e laboratori natalizi per i più piccoli. Qui, inoltre, il mercatino non si conclude con le celebrazioni della Vigilia di Natale, poiché la cornice imperiale viene riadattata ancora per una settimana come mercatino di Capodanno.