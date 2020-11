“In questo momento c’è un coprifuoco in Italia e dopo le dieci non sono possibili attività di nessun tipo, faremo una valutazione”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella trasmissione Di Martedì, rispondendo alla domanda: “Le messe di mezzanotte saranno piene?“. In merito, ha precisato il ministro, “non c’e’ stata una decisione” e la valutazione sarà fatta “sulla base dei dati epidemiologici dei prossimi giorni”.