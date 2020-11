Enorme meteora nei cieli di Napoli e Sorrento: le incantevoli immagini dell’ingresso nell’atmosfera [VIDEO]

Un’enorme meteora è stata avvistata nei cieli della Campania ieri, sabato 7 Novembre 2020. L’avvistamento avviene il giorno dopo rispetto all’osservazione del meteorite nei cieli di Roma, Tivoli e Rieti.

A segnalarlo Nello Ruocco il quale ha realizzato l’osservazione dall’Osservatorio di Sorrento. Ruocco scrive su Facebook: “Era da un bel po che non si vedeva nel nostro cielo una bella meteora! Eccola, con tanto di “botto” finale, ripresa stanotte dalla allskycam dell’Osservatorio di Sorrento. Potete visionare anche il filmato in modo da rendervi conto del fenomeno e della sua velocità con l’entrata in atmosfera.”

A corredo del post, una foto e un video che immortalano l’emozionante momento.