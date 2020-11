Migliora l’aria di Milano: ieri PM10 intorno alla soglia massima

Secondo quanto riporta l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia, ieri a Milano si è registrata un’inversione di tendenza in riferimento alla qualità dell’aria.

Anche se ancora alto, il livello di PM10 è sensibilmente sceso: 52 microgrammi in Marche, 48 in Pascal, 60 in Senato e 46 al Verziere. Miglioramenti anche nell’hinterland del capoluogo lombardo, con Pioltello-Limito a 52, Cassano d’Adda a 54, Magenta a 53 e Turbigo a 54. Due giorni fa, domenica, la media giornaliera di polveri sottili nelle provincie di Milano, Bergamo e Brescia, era alta, con PM10 e PM2.5 rispettivamente a 67 e 53, a 56 e 47, a 61 e 51 microgrammi per metro cubo d’aria a fronte di limiti massimi di 50 e 25 microgrammi.