Spazio, missione cinese Chang’e-4: lander e rover tornano operativi per il 24° giorno lunare sul lato nascosto della Luna

Il lander e il rover della sonda cinese Chang’e-4 sono tornati al lavoro per il 24° giorno lunare sul lato nascosto della Luna. Secondo il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration, il lander si e’ attivato alle 3:12 di stamattina, mentre il rover Yutu-2 (Coniglio di Giada-2) alle 10:17 di oggi. Durante il 24° giorno lunare, Yutu-2 si spostera’ in direzione nord-ovest verso la zona basaltica o i crateri da impatto ad alta riflettivita’. Yutu-2 scattera’ almeno una foto panoramica e continuera’ a effettuare indagini scientifiche con il suo spettrometro a infrarossi, il rivelatore di atomi neutri e il radar lunare.

Con i dati della sonda Chang’e-4, gli scienziati cinesi hanno effettuato nuove scoperte. Attraverso il rilevamento di materiali espulsi da parte della sonda, gli scienziati hanno scoperto che le caratteristiche dei componenti femici nel bacino Polo Sud-Aitken sono simili ai risultati del telerilevamento. I componenti femici nel terreno e i massi intorno al sito di atterraggio della sonda sono principalmente clinopirossene e sono coerenti con i sistemi magmatici a raffreddamento rapido. I materiali nel sito di atterraggio sono probabilmente ricristallizzati da situazioni di fusione per impatto. La ricerca offre una base scientifica per comprendere l’anomalia femica nel bacino lunare del Polo Sud di Aitken. La ricerca e’ stata pubblicata sulla rivista Science China Information Sciences.

Un giorno lunare equivale a 14 giorni sulla Terra e una notte lunare ha la stessa durata. La sonda Chang’e-4, alimentata a energia solare, passa a una modalita’ dormiente durante la notte lunare. Dall’allunaggio avvenuto il 3 gennaio 2019, la sonda Chang’e-4 e’ sopravvissuta 677 giorni terrestri sulla Luna.