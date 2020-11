Missione ExoMars: nuovo passo avanti nei test del paracadute, dovrà “consegnare” il rover Rosalind Franklin su Marte

Il sistema di paracadute che aiuterà a “consegnare” il rover di ExoMars , Rosalind Franklin , su Marte , ha completato la prima prova di caduta da un’altezza elevata con gli elementi riprogettati a seguito dei due insuccessi nei test dello scorso anno. L’estrazione del paracadute e la decelerazione sono avvenute come previsto, il veicolo di prova è atterrato in modo sicuro e i paracadute di prova sono stati recuperati. Tuttavia, si è verificato qualche danno alla calotta, indicando un processo di gonfiaggio troppo anticipato come obiettivo per ulteriori miglioramenti.

“Atterrare su Marte è estremamente difficile, non c’è spazio per l’errore“, ha commentato il capo squadra del programma ExoMars Francois Spoto. “L’ultimo test ha rappresentato un bel passo avanti, ma non è ancora il perfetto risultato che stiamo cercando. Pertanto, utilizzeremo gli ampi dati di test che abbiamo acquisito per affinare il nostro approccio, pianificare ulteriori prove e per restare in pista per il lancio a settembre 2022“.

Profilo del paracadute Il rover Rosalind Franklin e la piattaforma di superficie Kazachoc sono incapsulate all’interno di un modulo di discesa che sarà trasportato su Marte da un modulo di trasporto. Il modulo di discesa è fornito di due paracadute – ciascuno con il suo scivolo pilota per il dispiegamento – per aiutarlo a decelerare prima dell’atterraggio su Marte. Quando l’attrito dell’atmosfera avrà rallentato il modulo di discesa da 21.000 km/h circa a 1.700 km/h, il primo paracadute verrà aperto. Circa 20 secondi più tardi, intorno ai 400 km/h, si aprirà il secondo paracadute. A seguito della separazione dei paracadute a un chilometro circa sopra la superficie, i motori di frenata entreranno in gioco per consegnare in sicurezza la piattaforma di atterraggio sulla superficie di Marte. L’intera sequenza, dall’entrata in atmosfera all’atterraggio, impiega appena sei minuti. L’intero sistema di discesa del paracadute necessita di test e di verifiche a Terra, per i quali il test di caduta da grandi altezze gioca un ruolo essenziale nell’aiutare a rappresentare la bassa pressione atmosferica su Marte – un aspetto vitale quando si prende in considerazione il gonfiaggio del paracadute.