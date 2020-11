Misteriose luci si muovono in maniera insolita nel cielo, l’avvistamento in Cile scatena i social: “Non siamo soli nell’universo” [VIDEO]

“Quando sei nella Cordigliera, ti imbatti in questo nella notte. Registrato nella zona montuosa del Cile”. Queste parole accompagnano un video su Twitter che ha scatenato la curiosità e l’immaginazione di molti utenti. Nel video che trovate in fondo all’articolo si vedono 4-5 luci muoversi nel cielo, a tratti qualcuna si spegne per poi riaccendersi. Sembrano scambiarsi di posizione, unirsi e separarsi. Il tutto sullo sfondo di un paesaggio buio e suggestivo, come quello delle montagne.

“Non siamo soli nell’universo”, è il commento più diffuso sotto al post, con gli utenti che pensano ad UFO, navi aliene e visitatori extraterrestri. Nel post, diventato virale, non ci sono indicazioni precise del luogo e del momento dell’avvistamento. Qualcuno, quindi, mantiene i piedi per terra e va a sottolineare come “un simile avvistamento avrebbe dovuto essere visto da più persone e avrebbero dovuto registrarlo da altri punti. Lì sarebbe molto più credibile e facile analizzare cosa sono. Potrebbero essere manovre di aerei dell’aeronautica militare”.