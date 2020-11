Mobili montessoriani e carta da parati, tutti pazzi per le camerette in stile nordico: come realizzarle in totale autonomia

Lo stile nordico è sempre più apprezzato, in particolar modo per quanto riguarda l’arredamento delle camerette dei più piccini. Stile un po’ minimal, con mobili montessoriani, che mirano all’indipendenza dei bambini piccoli, che non trovano ostacoli e riescono a fare in autonomia ciò che desiderano, come salire sul letto o prendere libri dalle mensole, carta da parati e tappeti.

In un momento così delicato spopola sempre più il ‘fai da te’: non potendo uscire di casa a causa dell’emergenza coronavirus è diffiicile recarsi nei negozi di arredamento per scegliere le camerette per i bambini, come si faceva una volta e chi predilge lo stile nordico ha il ‘privilegio’ di poter comprare l’arredamento ‘a pezzi’, e quindi di poter anche realizzare la cameretta col tempo, senza spendere subito tanti soldi, come dovrebbe fare invece per comprare una cameretta già ‘formata’.

Ma cosa serve per poter realizzare una stanzetta in stile nordico?

Partiamo dalle pareti: in genere uno dei muri è ‘addobbato’ con la carta da parati o adesivi da parete.

E’ il momento poi di passare al letto: nello stile scandinavo si prediligono quelli montessoriani, ovvero rasoterra, che consentono ai bambini piccoli di poter salire e scendere in autonomia senza l’aiuto dei grandi.

A forma di casetta, di tenda indiana. Ce n’è per tutti i gusti:

Per quanto riguarda il guardaroba si può optare per una soluzione a giorno abbinabile ai letti montessoriani o per armadi normali, molto semplici e senza particolari lavorazioni

Per quanto riguarda librerie e mobili per giocattoli sono sempre quelli montessoriani i più gettonati, sia per la loro bellezza che per la loro funzionalità.

Si torna poi sulle pareti: servono mensole, lampade e appendiabiti:

Immancabili i tappeti e le ceste per i giochi:

Non devono mancare poi tavoli e sedie:

Per chi vuole osare esistono anche delle bellissime altalene da interno: