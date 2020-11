Coronavirus, perchè nessuno parla del modello Svezia? L’unico Paese che non ha adottato il lockdown e ha salvato l’economia

Un nuovo lockdown minaccia l’Italia ed il Natale, l’emergenza coronavirus non riesce ad essere controllata nel modo giusto, con ospedali allo sbando, soldi destinati alle strutture che non arrivano e tante altre problematiche forse ben più gravi della diffusione del virus stessa. Intanto, dagli altri Paesi arrivano testimonianze importantissime: pochi giorni fa abbiamo visto come il lungo lockdown in Argentina non sia servito a nulla, mentre oggi ci focalizziamo sull’esempio dato dalla Svezia.

La Svezia è l’unica nazione europea che non ha mai applicato il lockdown, invitando gli over 70 a restare a casa e spingendo la popolazione a rispettare le norme igieniche ed il distanziamento. Una decisione che lascia molte persone senza parole e che, in un primo momento, farebbe subito pensare “chissà quanti morti ci sono ogni giorno”, “sarà una strage”.

Niente di tutto ciò: la Svezia, infatti, secondo uno studio della rivista Nature, si trova nella seconda fascia per tasso di mortalità (con 6.164 persone morte dall’inizio della pandemia ad oggi), mentre l’Italia è messa molto peggio, insieme a Belgio, Scozia e Spagna. Ma perchè in Italia nessuno parla del modello Svezia?

Nel Paese scandinavo, inoltre, non si è registrato alcun crollo dell’economia, come invece accaduto negli altri Paesi: il Pil è sceso solo del 6,6%.

La domanda dunque sorge spontanea: gli svedesi sono immuni? L’Italia sta sbagliando metodo, oppure manca qualcosa di importante nelle comunicazioni? Bufale, notizie allarmistiche che